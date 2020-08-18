فيديو .. الشاب خالد ورودج يطرحان كليب إسمها بيروت

طرح النجم الشاب خالد والدي جي رودج أحدث كليباتهما، والذي يحمل اسم إسمها بيروت، وجاء ذلك عبر قناة خالد الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب إسمها بيروت من إخراج إيلى بربري، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد Advertisements يحيى، وتوزيع خالد ورودج وسام ديبي. يحيى، وتوزيع خالد ورودج وسام ديبي. يذكر أن النجم الشاب خالد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Delali، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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