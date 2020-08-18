قررت نقابة المهن الموسيقية في اجتماعها اليوم توجيه لفت النظر إلى الفنان أحمد سعد، بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع اخر غير مصرح له بالعمل وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.
واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء
وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية على استمرارها في الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية ضد اي شخص او كيان او جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. لفت نظر من نقابة المهن الموسيقية لـ أحمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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