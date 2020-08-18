فيديو..مصطفى شوقي يتخطى الـ 6 مليون مشاهدة بأغنية "ضارب علّيوي"

حقق الفنان مصطفى شوقي، بأغنيته الجديدة "ضارب علّيوي"، أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك بعد مايقرب من أسبوعين على طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:جلال الحمداوي، وحققت صدى استماعي كبير فور صدورها، لاختلاف موضوعها

وملائمتها للاجواء الغنائية الصيفية

يذكر أن أشهر ماقدمه مصطفى كانت أغنية "ملطشة القلوب" التي سجلت اكثر من 25 مليون مشاهدة، والتي طرحت في شهر سبتمبر 2019، من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير.