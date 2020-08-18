كورونا يتسلل لمعسكر ليفربول ويسجل إصابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام نمساوية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بفريق ليفربول الإنجليزي في معسكر الإعداد الصيفي بجبال الألب في النمسا.

وقالت صحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية، إن الفيروس أصاب أحد أعضاء الفريق، لكن لم توضح الصحيفة إذا ما كان العضو من اللاعبين أم الجهاز التدريبي أم العاملين.

ورفض ليفربول التعليق على هذا التقرير.

وقالت شركة “إس إلى إف سي سوكر” المسؤولة عن تنظيم المعسكر الذي يقام خلف أبواب مغلقة، إن معسكر ليفربول التدريبي انتقل إلى مدينة سالفلدن النمساوية بعد إلغاء الذهاب إلى إيفيان في فرنسا بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وتوج فريق المدرب يورغن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، وأنهى المسابقة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

كما توج الألماني، يورغن كلوب، أفضل مدرب في الموسم بعد قيادته ليفربول إلى اللقب التاريخي .

وقاد كلوب ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم، الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة العالم للأندية.

وتم الإعلان عن تتويج المدرب الألماني بالجائزة من قبل المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.