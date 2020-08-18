بالفيديو – محضران ضد حسن شاكوش بسبب ما فعله على البحر

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان حسن شاكوش لأزمتين في يوم واحد، حيث تم تحرير محضرين له من جهتين مختلفتين.

المحضر الأول حررته نقابة المهن الموسيقية ضده حيث قررت إقامة دعوى قضائية لمزاولته المهنة بدون تصريح، ولمخالفته للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية طرحه أغنية “100 حساب” مع الفنان أحمد سعد

أما المحضر الثاني فحرره المهندس إسلام عز العرب المسئول عن إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يحمل رقم 1078 ضد شاكوش يتهمه فيه بإتلاف موتور Jetski طلب ركوبه في البحر من صاحبه ليقوم بالتصوير به، ولكنه لسوء استخدامه وعدم خبرته فى قيادته بالبحر انقلب به وصعد عليه خوفاً من الغرق، الأمر الذى أدى إلى احتراق الموتور وعندما واجهه صاحب الـ Jetski بما حدث تنصل من الموقف.

Advertisements

وأوضح عز العرب في بلاغه: “الشهرة والنجومية لمطربى المهرجانات أصبحت تساوى الاستهتار بحياة الناس وأرواح الأطفال وممتلكاتهم، فقد طلب منى حسن شاكوش التصوير فيديو بالـJetski الشخصي ونشره على صفحته ووافقت دون مقابل أو فلوس والتعليمات والسؤال الطبيعي للفنان أو أي شخص عادي قبل ما يركب الجيت، حضرتك ركبت جيت قبل كده أو تعرف تعوم؟ فقال: طبعا يعني مش محتاج Life jacket وقال أنا مش محتاجه إحنا أبطال في السباحة.

وأضاف عز العرب، عندما رأى الجمهور بيصور على الشاطيء بدأ يستعرض مهاراته الغلط وغير المسموح بها على الإطلاق ونسي أنه راكب “جيت سكي”، وكمان في بحر مفتوح وأمواج وكمان أرواح ناس وأطفال وبدأ يقف على الجيت هو ومدير أعماله وفك المفتاح من إيده ودي كارثة عشان يشاور للجمهور لغاية ما اتقلب هو واللي معاه، واكتشفنا إنه مش بيعرف يعوم أصلا وكان هيغرق، ولأنه أول مرة في حياته يركب جيت صعد عليه وهو مقلوب الأمر الذى أدى لاحتراق الموتور وعندما واجهته بما حدث قال، مليش دعوة ومتعرفش تعمل حاجة معايا فتوجهت للقسم وحررت ضده محضراً، وتم تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.