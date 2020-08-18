السعودية ترحب بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري وتطالب بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/8/18 08:35 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/18 08:35 م بتوقيت أبوظبي

السعودية ترحب بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري وتطالب بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.

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