نتنياهو يرحب بموقف الخارجية السودانية إزاء السلام حيث يعكس "القرار الشجاع" للبرهان المزيد

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال بنيامين نتنياهو، "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع ان تبني معا مستقبلا افضل لجميع شعوب المنطقة سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وأعرب السودان، في وقت سابق الثلاثاء، عن تطلعه لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة البلاد دون التضحية بالقيم والثوابت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي، إن "بلاده تعتزم قيادة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع اتفاق سلام"، وفق ما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".





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واعتبر بدوي أنه "ما من سبب لاستمرار حالة العداء بين السودان وإسرائيل"، وقال إنه "لا ينفي وجود اتصالات حالية بين الخرطوم وتل أبيب".

وأشاد المسؤول السوداني بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي أوقفت قرار ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال: "خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل جريئة وشجاعة وترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية".

وشدد على أن "السودان وإسرائيل سيجنيان الفائدة بتطبيع علاقاتهما الثنائية"، موضحا أن "السودان سيستفيد من التقنيات الزراعية والصناعية، أما إسرائيل فستكسب الانفتاح على العالم العربي".

وجمع لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا قبل أشهر.