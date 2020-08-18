الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/8/18 07:55 م بتوقيت أبوظبي
طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الثلاثاء، بتصعيد أوروبي ضد العدوان التركي في شرق المتوسط .
وقال دندياس : "تصعيد العدوان التركي موجه ضد الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك تصعيدًا مماثلًا في رد الفعل الأوروبي".
وأشار إلى أن الاستفزازات التركية في شرق المتوسط بمثابة تصعيد وعسكرة للموقف بشكل غير مقبول وتشكل اتجاهًا نحو الفوضى.
وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن دعوة تركيا المزعومة إلى الحوار لا تقنع أحدًا لأنها تأتي في ظل ممارستها الابتزاز والتهديد.
وكان وزير الخارجية اليوناني قد أكد، الجمعة، أن قائمة عقوبات على تركيا طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد.
وأضاف دندياس، في تصريحات صحفية، أنه أكد لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، لنظيره الأمريكي، مسؤولية تركيا عن التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن وعليها مغادرة الأراضي اليونانية فورًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليوناني: تصعيد العدوان التركي في شرق المتوسط يتطلب تصعيدًا أوروبيًا مماثلًا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.