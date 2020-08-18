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رنا صلاح الدين - بعد غياب طويل عن الظهور عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وعن الحفلات الفنية ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.
شيرين كانت ترتدي فستان أخضر عاري الكتفين وكانت برفقة زوجها وطبيب الأسنان المعالج لهما.
شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب
وأثارت زيادة وزن شيرين عبدالوهاب، العديد من تساؤلات متابعيها حول سر هذه الزيادة.
وكانت شيرين، قد كشفت في تصريح تلفزيوني سابق لها أنها خضعت لجراحة في الفترة الأخيرة وتناولت أدوية تساعدها على العلاج سريعا ولكنها تسبب زيادة في الوزن وهذا سبب ظهورها بهذا الشكل.
شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب
وعانت شيرين، مؤخرا من شائعة انفصالها عن زوجها حسام حبيب ونشوف خلافات بينهما وأنها وصلت لساحات المحاكم وهو الأمر الذي نفته شيرين وحسام ونشرت شيرين صورة لهما وعلقت عليها قائلة: "زي ما انتوا شايفين ما نبطلش خناق".
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب بزيادة وزن ملحوظة في أحدث ظهور برفقة زوجها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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