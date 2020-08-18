تفاصيل جديدة في قضية وفاة الممثل سوسانت سينغ راجبوت.

رنا صلاح الدين - يبدو أن قضية النجم الهندي المنتحر سوشانت سينج راجبوت ستستمر تلاحق الرأي العام لفترة طويلة، حيث يتم الكشف كل يوم عن أحداث جديدة، ومؤخرًا أدلى المعلم الروحي الذي يتخذ من ثين مقراً له موهان ساداشيف جوشي بأقواله في القضية.

وفقًا لتصريحاته، أبلغته الممثلة وصديقة راجبوت، ريا تشاكرابورتي في عام 2019 أن سوشانت يعاني من الاكتئاب، بعد ذلك، التقى الممثل على مدار يومين متتاليين، وكما يؤكد أن رغم مقابلى الممثل لكنه لم يتحدث معه كثيرًا.

في مقابلة مع موقع Times Now الهندي، قال موهان ساداشيف إنه التقى بسوشانت في منزله في كورنر ستون، يقول جوشي "التقيت به في 22 و23 نوفمبر، كنت قابلته في 22 نوفمبر، ثم تلقيت مكالمة من ريا في 23 نوفمبر، قالت إن سوشانت بخير.

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وأضاف "في نفس اليوم التقيت بسوشانت مرة أخرى. تناولنا طعام الغداء معًا "، وعندما سُئل عما إذا كانت ريا قد اتصلت به أم أنه تواصل مع سوشانت من خلال شخص آخر، قال: "لقد اتصلت بي ريا. أنا لا أعلن نفسي. الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يجدونني على جوجل ثم يتصلون بي، وتابع "قالت لي ريا إن سوشانت يعاني من الاكتئاب".

وبحسب جوشي، استدعته شرطة باندرا للتحقيق. لكنه لم يستطع الذهاب. يقول: "عمري 70 سنة وخضعت لعملية بالأوعية الدموية، لا أستطيع السفر، كل ما فعلته مسجل ويمكنني إظهارها".

و سُئل جوشي عن مدى اختلاف فنه عن السحر الأسود، قال : "يمكن أن يطلق عليه السحر الأبيض، أنا فقط أبارك الناس. أنا فقط ألتقي بالناس وأعالجهم "، وفقًا لجوشي ، قبل سوشنات ، عالج أيضًا ديروباي أمباني، العضو المنتدب السابق لكارناتاكا إن دارام سينغ ، والحاكم السابق للنائب بالرام جاكار وآخرين كثيرين.