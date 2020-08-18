تفاصيل التحقيقات مع سما المصري في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لأقوال الفنانة الاستعراضية سما المصري، في اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.

سما المصري، أنكرت التهم الموجهة لها أمام المحكمة، ممسكة بالمصحف، قائلة: "معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولي إنتى قضية رأي عام ولازم يحصل معاكي كده".

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، أنه في 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ"سما المصري"، للمحكمة الاقتصادية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

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وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرىغ" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين في تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري، بالمقاطع التي تقوم بنشرها.