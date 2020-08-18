خالد سليم يُفجَع بموت قريبه

متابعة بتجـــــــــــرد: فجع الموت الفنان خالد سليم، في وفاة ابن خالته حيث أعلن ذلك على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” طالبًا له الرحمة والمغفرة، حيث كتب: “البقاء لله .. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي أحمد فاروق العطفي… إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رجاءً اقرأوا له الفاتحة”.

من ناحية أخرى، صرح النجم المصري خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، بامتلاك ابنته الكبيرة خديجة لموهبة الغناء وأن صوتها قوي جدا وأنه يساعدها في أن يعزف لها على العود.

وأضاف لا أحب دخول ابنتي مجال الغناء لأني لا أريد أن ترى وتواجه التعب والانتقادات التي مررت بها، لكن إذا فضلت مجال الغناء فسأكون بجوارها في أي مكان.

وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعم زوجته خيرية الدائم له وأنه يتمنى أن يرزق كل رجل لم يتزوج بزوجة مثل خيرية.

وفي سياق منفصل تم طرح الأفيش الدعائي لفيلم “جدو مشاكل” الذي بدأ خالد سليم تصويره في عام 2017 حيث كان يحمل اسم “اتنين في واحد” وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التي تسببت في إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.