رامي جمال يعتذر لجمهوره عن هذا الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الفنان المصري رامي جمال العديد من الرسائل من جمهوره مؤخرًا، يطلبون منه فيها تحديد عدد الإعجابات والتعليقات التي يريدها على منشور معين، مقابل الغناء في حفلات زفافهم حين يحققون العدد الذي حدده مسبقًا.

ورد جمال على هذا الأمر عبر حسابه على “تويتر” معتذرًا لجمهوره عن عدم مقدرته تلبية كل تلك الطلبات كاتبًا: “موضوع كام كومنت وتغني في فرحي والله أنا أتمنى أغني في أفراحكم كلها وغير المقتدرين تحديدًا، مجرد إسعاد شخص ده يسوى عندي الدنيا”.

تابع: “بس للأسف اللي بيبعتوا آلاف وأنا لسه في بدايتي ممكن أعملها مرة مرتين وأتحمل تكاليف الفرقة، لكن مش هعرف أعملها كتير علشان أنا ماضي مع شركة وفي التزامات”.

يذكر أن رامي جمال تعاون مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد “صاحبة رأي”، في أغنية “على حس حكايتنا”، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها على “يوتيوب”