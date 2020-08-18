بالفيديو – مفاجأة أحمد السقا لصديقه على الهواء

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم أحمد السقا، الشيف علاء الشربيني بمداخلة هاتفية خلال تقديمه برنامجه “أحلى أكلة”، الذي يقدمه على قناة ONE.

وطلب السقا في البداية من معدي البرنامج عدم ذكر اسمه ليكون مفاجأة للجمهور، ليبدأ في التحدث عبر البرنامج مؤكداً أن الشيف علاء الشربيني ليس مجرد شيف، بل هو أحد عمالقة المهنة ويحب هذا العمل وحاصل على شهادة أكاديمية فيه، كما أنه نفذ مطابخ في الخارج، أما على المستوى الإنساني فهو إنسان بديع.

وتابع: “أما على مستوى علاقتي به فهو صديقي”، ليعلن عن اسمه قائلاً: “أنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم أستطع، ومهنة شيف هي رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة من السادة المشاهدين التي لا يعرفونها وأتناولها”.

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من جهته، قال الشيف علاء الشربيني إنه ليس صديق أحمد السقا بل يعتبر نفسه شقيقه الصغير، ممازحًا إياه بقوله: “إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بها طوال عمره”.

وتابع الشيف موجهًا قوله إلى السقا: ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا في ظهرنا وفي كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لي اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة”.