الظهور الأوّل لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها بعد شائعات الانفصال

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب عن الظهور فترة طويلة، انتشرت صورة تجمع النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور لهما بعد شائعات خلافاتهما وانفصالهما التي ترددت منذ شهور قليلة، وظهرت شيرين بوزن زائد لفت نظر العديد من متابعيها.

من ناحية أخرى كانت شيرين تظهر بين الحين والآخر في عدة تغريدات تنشرها على حسابها الخاص بـ”تويتر” آخرها مؤازرتها للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي أصيبت خلال تفجيرات بيروت، حيث أجرت عملية جراحية لمدة ست ساعات، وكتبت شيرين: “ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان”.

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الخيامي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كنت بتفرج على برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين اللي تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي”.