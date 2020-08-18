القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/8/18 07:38 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/8/18 07:38 م بتوقيت أبوظبي

مقتل ضابط كبير بالجيش الروسي وإصابة 3 عسكريين آخرين في انفجار بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط كبير بالجيش الروسي وإصابة 3 عسكريين آخرين في انفجار بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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