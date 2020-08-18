تعديل وزاري بعمان.. تغيير بن علوي ونجل السلطان وزيرا و3 وزيرات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شمل تغيير وزير الخارجية يوسف بن علوي، من المنصب الذي يتولاه منذ 23 عاما، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية بدلا منه.

كما تضمن المرسوم تعيين نجل السلطان ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب.

كما تولت المرأة 3 حقائب وزارية في التشكيل الجديد.

يأتي المرسوم ضمن ٢٨ مرسوما سلطانيا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.

وتعد تلك المراسيم، بمثابة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.

وقضى المرسوم بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة السطان هيثم بن طارق.

وبموجب التشكيل الجديد احتفط فهد بن محمود آل سعيد بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

كما احتفظ شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

فيما تم تغيير يوسف بن علوي من المنصب الذي يشغله منذ عام 1997، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بدلا منه، بعد تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

وفيما يلي قائمة بتشكيل مجلس الوزراء:

1- فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

2- شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع

3- ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب

4- خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السلطاني

5-الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السلطاني

6- حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية

7- بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية



8-سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية

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9-الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية

10-الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرًا للطاقة والمعادن

11-الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرًا للصحة

12-الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم

13- سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط

14-الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية

15-الدكتور عبدالله ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام

16- محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لظفار

17- إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسندم

18-سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرًا للتراث والسياحة

19-الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

20- الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني

21-الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

22-المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات

23-الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرًا للاقتصاد

24- قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار

25- ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية

26- الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل