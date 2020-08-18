سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بالسوق الموازية (السوداء)، ليتراوح بين 6900 و7000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.



ورفضت اليوم بعض مؤسسات التحويل الإلكتروني صرف الحوالات بالدولار للبنانيين الذين توافدوا إليها لتسلم قيمة الحوالات التي وردت إليهم من أقاربهم أو عملائهم، قائلة لهم "المصارف لم تزوّدنا بعد بالدولار كيف ندفع لكم بالدولار"، يأتي ذلك بعد أن ألغى مصرف لبنان الزامية دفعها بالليرة وسمح بدفعها بالدولار.

وكان الطلب على الدولار قد تراجع قبل أيام ما أعطى انطباعا باحتمال المزيد من الانخفاض، إلا إنه عاد أمس الإثنين ليصعد من جديد، ما يعكس مشكلة النقص في الكميات المتوافرة سواء لدى مصرف لبنان، أم لدى المصارف داخل لبنان.

والتوقعات كانت تميل لانخفاض الدولار هذه الأيام بسبب أن الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، خفض الطلب على الدولار من جانب المستوردين لعدم إمكانية فتح اعتمادات الاستيراد، إضافة إلى ان المواد الغذائية الضرورية المتدفقة إلى لبنان عبر المساعدات، وبالرغم من ذلك ارتفع أمس في تداول بـ 7100 ليرة مبيعاً مقابل 6900 ليرة نهاية الأسبوع و7000 ليرة شراء مقابل 6700 ليرة نهاية الأسبوع.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

وتشير تقديرات جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار من 24 مليارا.

وقال إيراديان من معهد التمويل إنه في غضون ذلك، وفي ظل محدودية دعم التمويل الخارجي وزيادة التضخم وتهاوي سعر صرف الليرة في السوق الموازية إلى 9290 للدولار الأمريكي بحلول 2021 وفق أسوأ التصورات، فسيواصل اقتصاد لبنان الهبوط.

وأخطر مصرف لبنان المركزي البنوك المحلية بتقديم قروض بفائدة صفرية بالدولار الأمريكي للمتضررين من الانفجار للقيام بإصلاحات، وهو ما يقول المحللون إنه سيأتي من الاحتياطيات الرسمية.

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وقال نافذ صاووك من أوكسفورد إيكونوميكس إن الاحتياطيات قد تقل 6 أو 7 مليارات دولار بنهاية 2020، من نحو 18 مليار دولار.

السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إن الطلب على الدولار بات كبيرا جدا بينما تشهد السوق حالة من الارتباك وعجز عن تحديد رقم معين لسعر الصرف.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الدولار يتداول حاليا في حدود تتراوح من 6900 إلى 7000 ليرة بتراجع نحو 100 ليرة عن أسعار الأمس.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

واستقر سعر صرف الدولار لدى نقابة الصرافين، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء عن تسعير سعر صرف العملة الأمريكية مقابل ​الليرة بـ3850 ليرة للشراء، والبيع بسعر 3900 ليرة.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.



ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).