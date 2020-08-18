شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يغنى "جانى فى ملعبى" من داخل سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما طرح المطرب محمد نور كليب أغنيته الجديدة "جانى فى ملعبى" على موقع "يوتيوب"، أمس الاثنين، يحتفل الآن بالأغنية والنجاح الذى حققته منذ أمس حتى الآن على طريقته الخاصة، حيث يتغنى بكلماتها من داخل سيارته على أنغام الكاسيت.

كان المطرب محمد نور، قد شوق الجمهور ببرومو الكليب أمس الأول الأحد، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى الذى يتعاون معه للمرة الأولى، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر أنور وإخراج بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية..

جاني ف ملعبي .. جميل و النبي

عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى

قمر ما السما .. لوحة مجسمة

صداع من كتر السمسمة

كلامه دندنة و رقة و غنا

بقولكم ايه ده جايلي انا

تبان لهفته.. ف شوق نظرته

و شكله جرئ .. اوي حضرته

جاني بيبتسم موديل يترسم

جمال فتان.. عايز فنان

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جاني ف حتتي .. وجت فرصتي

اسيبه ازاي .. ده على جثتي

عينيه مقربة .. عمل كهربا

يا اهلا بيه .. يا مية مرحبا

جاني و رحت له .. ده انا ارتحت له

خلاص مبروك .. ده انا فرحت له

ايديه مسلمة .. و مستسلمة

ف قلبي خلاص .. عينيه معلمة

والله والله الهوى غلاب

افتحوله ده دق الباب

وطرح محمد نور مؤخراً أغنية "مالك يا ترى" التى كتب كلماتها النجم أحمد السقا أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية نسب مشاهدة عالية، كما سجل نور 4 أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.

وكانت آخر أعمال محمد نور نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، على ‏يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان ‏محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر ‏الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، ‏من إخراج أحمد البابلى.