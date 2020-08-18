شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية WAP تتصدر قائمة Billboard Hot 100 بعد تحقيق رقم قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية كاردى بى ونجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قائمة "Billboard Hot 100" بأغنيتهما "WAP"، التى أحدثت الكثير من الجدل فور إطلاقها.

تم إصدار الأغنية فى 7 أغسطس الماضى، وحققت 93 مليون بث فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الأسبوع الأولى والمنتهي في 13 أغسطس الماضي ، وذلك وفقا لـ Nielsen Music / MRC Data ، وهو أكبر عدد لأي أغنية على الإطلاق فى الأسبوع الأول من إصدارها ، وذلك حسب تقرير نشره موقع " بيلبورد " .

وأشار التقرير إلى أن أغنية "WAP" احتلت المرتبة الأولى في كل من قوائم الأغاني المتدفقة ومبيعات الأغاني الرقمية ، حيث تم بيع 93 مليون بث في الولايات المتحدة و 125000 تنزيل في الأسبوع المنتهى فى 13 أغسطس ، وفقا لشركة Nielsen Music / MRC للبيانات ، كما حققت الأغنية 11.6 مليون بث إذاعي فى الأسبوع المنتهى فى 16 أغسطس إضافة الي سلسلة من التفاعلات من قبل المستمعين.



من الكليب

يذكر أنه تم تداول تقرير مؤخرا كشف أنه تم إجراء اختبارات فيروس كورونا " COVID19 " لكل طاقم عمل كليب WAP، وهو ما جعل تكلفة الاختبارات فقط تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي وهو ما كشفته النجمة العالمية كاردي بي و التي اشارت الي أن كان على كل شخص في التصوير أن يخضع لفحص فيروس كورونا وهو ما جعل أفراد طاقم العمل يتجنبون التهديد بالعدوى.