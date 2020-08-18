شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: اللى ربنا يرضى عنه هو اللى يرضى بعيشته وميبصش لحياة غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة زينة رسالة غامضة لجمهورها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها، مصحوبة بتعليق :"اللي ربنا يرضي عنه هو اللي يرضي بعيشته وحاله مش اللي اللي يبص لحياة غيره ويمكن تكون حياته احسن من اللي باصص له في عيشته !!! يارب كل الناس يكون عندها رضا .ولا انتم مش معايا ؟؟؟".



زينة

وكانت الفنانة زينة رضا طالبت متابعيها وجمهورها بالدعاء لشقيقتها "نسرين"، بعد إصابتها بجلطة في المخ، ومكوثها في غرفة العمليات قبل إجرائها عملية ثانية.





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وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله فى المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لى ولأولادها القمرات وإخواتها يا رب".

وحرصت الفنانة زينة، منذ أيام، على تهنئة الفنان تامر حسنى، بمناسبة عيد الأضحى، كما وجهت التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لجمهورها، ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين تامر طوال مشوارهما الفنى على مدار السنوات الماضية.

واحتفت زينة بالنجاح الذى حققته من خلال مشاركتها تامر حسنى، فى بطولة العديد من أفلامه، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب (تامر حسنى).. وربنا مايحرمنى منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللى ما يتعوضش"، فيما رد تامر حسنى عليها فى التعليقات، وقال "وأنتى طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه".