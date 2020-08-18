شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يشارك جمهوره بكواليس مشهد صعب من "هبوط اضطرارى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا جمهوره بفيديو من كواليس أحد المشاهد الخطرة فى فيلم "هبوط اضطراري"، قبل قيامه بتنفيذ المشهد ، ويظهر مربوط بالحبال للحفاظ على سلامته، وعلق على الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"الحمد لله".

وكان فاجأ النجم أحمد السقا، الشيف علاء الشربينى بمداخلة هاتفية خلال برنامجه "أحلى أكلة" الذى يقدمه على قناة ON، خلال حلقة اليوم الاثنين.



السقا

وقال السقا خلال المداخلة، إن الشيف علاء الشربيني ليس مجرد شيف بل أحد عمالقة المهنة ويحب هذا العمل وحاصل على شهادة أكاديمية فيه، كما أنه نفذ مطابخ في الخارج، أما على المستوى الإنساني فالشيف هو إنسان بديع.

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وتابع، أما على مستوى علاقتي بيه فهو صديقي فأنا اسمي أحمد السقا، ومن أمس أحاول الاتصال بك ولم أستطع، ومهنة الشيف هى رتبة قيمة وربنا يحميك وأتمنى أن تنفذ أكلة للسادة المشاهدين التى لا يعرفونها وأتناولها".

من جهته، قال الشيف علاء الشربيني إنه ليس صديق أحمد السقا بل يعتبر نفسه شقيقه الصغير، مازحًا بقوله، إن في الوسط الفني هناك ما يسمى قانون الغابة وأحمد السقا هو الأسد ملك الغابة، مشددًا على أن المكالمة عزيزة عليه ويتشرف بيها طوال عمره.

وأضاف الشربينى ربنا يجبر بخاطرك، ودائمًا فى ظهرنا وفى كل حتة وأنتَ علم من أعلام الفن ومفاجأة كبيرة بالنسبة لى اتصالك وده مش غريب لأنك أبو الرجولة".