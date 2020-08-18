شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة جوائز مهرجان عمان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان عمّان السينمائي، عن قيمة الجوائز النقدية التي يمنحها المهرجان للفائزين، وهي كالتالي – 20 ألف دولار أميركي لأفضل فيلم روائي طويل؛ 15 ألف دولار أميركي لأفضل فيلم وثائقي طويل؛ 5 آلاف دولار أميركي لأفضل فيلم روائي قصير - بالإضافة الى منحوتة السوسنة السوداء المصنوعة من البرونز من تصميم الفنان الأردني مهنّا الدرّة، أحد روّاد الحركة الفنية التشكيلية في الأردن.

علاوة على ذلك، يصوت جمهور المهرجان الذي سيحضر العروض في سينما السيارات (درايف-ان) في منطقة العبدلي الجديد لاختيار الفيلم الفائز من قسم الأفلام الدولية والذي سيحصل على مبلغ 5 آلاف دولار أميركي.

كما سيكون لأيام عمّان لصنّاع الأفلام لجنة تحكيم خاصة بها لمنح جوائز نقدية وعينية لمشاريع الأفلام المختارة لمنصتي عرض المشاريع في فئتي قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج، ويترأس لجنة تحكيم أيام عمّان لصنّاع الأفلام المخرج اللبناني هادي زكاك، من أهم صانعي الأفلام الوثائقية في العالم العربي، وتنضم اليه كلّ من المنتجة التونسية لينا شعبان منزلي، ومن أعمالها الإنتاجية السابقة فيلمي "نحبك هادي" و"ولدي" اللذين حصدا جوائز عديدة في مهرجانات عالمية، والمخرجة المصرية-الفرنسية والفنانة البصرية جيهان الطاهري، مدير عام مؤسسة الأفلام الوثائقية في برلين، ومهند البكري مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وتُقدم الجوائز النقدية والعينية لأيام عمّان لصنّاع الأفلام من خلال شراكات مع مؤسسات مرموقة محلية ودولية.

الجوائز المخصّصة لفئة المشاريع قيد التطوير هي: جائزة عينية بقيمة 15 ألف دولار أميركي لمعدات إضاءة وإكسسوارات كاميرا؛ جائزة عينية بقيمة 14 ألف دولار لمرحلة ما بعد الإنتاج واستخدام مرافق الكلية الأسترالية للإعلام في عمّان وغيرها من الجوائز.