شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى القاهرة والإسكندرية غدا والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالعام الهجرى الجديد، حيث تنظم أمسيتان روحانيتان بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة مساء غد الأربعاء على مسرح النافورة بالقاهرة، ومساء الجمعة 21 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التى وضعها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب لـ عبدالعظيم محمد ، اللهم صلي علي المحبوب - سيدنا النبي محلاه لـ سامي الحفناوي ، اتعلمى يا دنيا لـ محمد قابيل ، عليك سلام الله - لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، صلوا عليه لـ عبد الحليم نويرة ، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة ، اسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي ، النبي الغالي - يا طيبة - طلع البدر علينا من التراث ومن المؤلفات المعاصرة الف الف صلاة لـ احمد عبد الله ، كن مع الله لمحمد رشاد ، أداء اشرف زيدان ، بلال مختار ، ايهاب ندي، باسم عبد الوهاب ، حاتم زيدان ،محمد عبدالحميد، أحمد نافع، إبراهيم فاروق وسماح عباس.

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جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني ، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده علي الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني هذا الى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.