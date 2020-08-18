شكرا لقرائتكم خبر عن Stormzy يتبرع بـ500 ألف إسترلينى لتمويل التعليم العالى للطلاب المحرومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع نجم الراب الشهير "ستورمزى" Stormzy بمبلغ 500 ألف جنيه إسترلينى وذلك بهدف تمويل التعليم الإضافى أو العالى للطلاب المحرومين، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة.

تبرع مغنى الراب "ستورمزي" Stormzy البالغ من العمر 27 عاما لمؤسسة " Black Heart Foundation " وهو الجزء الأول من التمويل منذ أن أعلن عن خططه فى شهر يونيو عن نيته فى التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترلينى على مدى السنوات المقبلة، وذلك لصالح المنظمات التى تتخذ خطوات رئيسية فى مكافحة عدم المساواة العرقية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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Stormzy

ومن المقرر أن التبرع الذى تم تقديمه من خلال مؤسسته " Merky Foundation " سيغطى تكلفة المنح النقدية لنحو 50 طالبا يحتاجون إلى دعم مالى لأى نشاط تعليمى ، وليس حصرى للجامعات.

ووفقا لصحيفة The Guardian فإن المستفيدين السابقين من أموال التبرع كانوا بعض الطيارين فى شركة طيران لتدريبهم، وللتركيز على الدراسات الأكاديمية فى الجامعة دون القلق بشأن وظيفة بدوام جزئي.

يذكر أن تم إعلان Stormzy عن فكرة السلسلة التبرعات فى يونيو الماضى وتحديدا بعد مقتل جورج فلويد ذى الأصول الافريقية على يد واحد من رجال الشرطة، وهو ما أثار سلسلة طويلة من الاحتجاجات حول العالم.