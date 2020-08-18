شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يطرح اليوم أغنية "بيروت" بتوقيع أحمد بركات تضامنا مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح المطرب السورى ناصيف زيتون، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء على موقع يوتيوب أغنية جديدة تحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.

المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك فى الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس.