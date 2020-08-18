شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم.. فيفى عبده تفاجئ جمهورها بحركات رياضية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم بعد يوم تثبث الفنانة فيفى عبده أن العمر مجرد رقم بالفعل، وجاء آخر ظهور لها اليوم بالساحل الشمالى ليؤكد ذلك، حيث أطلت بلوك شبابى ترتدى ملابس صيفية أبهرت متابعيها، وجاءت معظم التعليقات تشيد بلياقتها البدنية دون الالتفات لسنها، حيث قامت بحركات رياضية صعبة لا يستطيع عدد كبير من الشباب القيام بها.

كما نشرت منذ عدة أيام صورة أخرى استخدمت بها أحد فلاتر تطبيق "سناب شات"، ظهرت بها أيضا بمظهر شبابى للغاية أعجبت متابعيها، حيث حصدت آلاف الإعجابات عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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وكانت كشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده، عن ميلاد حفيد جديد لها، حيث وضعت ابنتها هنادى بداية الشهر الحالى، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات النهاردة ربنا رزق بنتى هنادى وجوزها شادى بمولود جديد".

وكانت انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

ومن كلمات الدويتو الغنائى: "من وسط كل التحف انتى اللى انتيكا.. مظبوطة ع المسطره مش عايزه استيكه.. واخده الدلع من مصر والجمال م الغرب تقوم عشانك حرب تخسرها امريكا".