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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد زاهر ومى عمر ونجلاء بدر فى كواليس مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد زاهر متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور، من كواليس مسلسله الجديد لؤلؤ، والذى يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، وعلق عليها قائلا، "صور من البروفة النهائية لمسلسل لؤلؤ.. يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب .. مي عمر ونيرمين الفقي وادوارد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وملك احمد زاهر، وكوكبة من النجوم والعبد لله، قصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينيرجى".
زاهر ومى عمر ونجلاء بدر
زاهر ومى عمر
وينطلق يوم 20 أغسطس تصوير أول مشاهد مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، حيث تأجل تصوير المسلسل لمدة أسبوع لحين الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.
صورة من الكواليس
نجمات المسلسل
وبدوره انتهى مخرج العمل محمد عبد السلام من معاينة أماكن التصوير وتجهيز الديكورات الأولى التى سيتم بدء فيها أولى المشاهد، كما انتهت مى عمر من البروفات التى أجرتها على الغناء والاستعراض خاصة وأنها تظهر فى الأحداث بدور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة.
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