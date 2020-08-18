شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تشارك فى عضوية لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان عمّان السينمائى الدولى - أوّل فيلم، وهو أول مهرجان سينمائى دولى فى الأردن يسلط الضوء على الأعمال الأولى على الصعيدين الإقليمى والدولى، عن أعضاء لجان التحكيم لدورته الافتتاحية الذين سيختارون الفائزين بجائزة السوسنة السوداء في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائى عربي طويل وأفضل فيلم وثائقى عربى طويل وأفضل فيلم عربى روائى قصير.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة المخرج الصربى المخضرم سردان غولوبوفيتش الذي يحمل في رصيده فيلم "المصيدة" (The Trap) الحائز على عدة جوائز وفيلمه الأحدث "الأب" (The Father) الذى عُرض فى مهرجان برلين السينمائى الدولى السبعين هذه السنة ولاقى أصداء مميزة.

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وتنضم النجمة الأردنية الممثلة والمنتجة صبا مبارك المعروفة بأدوارها العديدة والبارزة فى الأفلام والمسلسلات العربية، وكذلك صارم الفاسي-الفهري، نائب الرئيس التنفيذي لمهرجان مراكش السينمائي الدولي والمدير التنفيذي للمركز السينمائى المغربى.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية الطويلة المخرج الأردني المعروف محمود المسّاد، مخرج فيلم "انشاللـه استفدت" الذي لاقى استحسان النقاد وفيلم "إعادة خلق" الحائز جوائز عالمية، والكاتبة والمنتجة المصرية نادية كامل، التي اشتهرت بفيلم "سلطة بلدي"، والمخرجة والفنانة الألمانية أندريا لوكا زيمرمان التي تترأس لجنة التحكيم الفيلم الوثائقي.