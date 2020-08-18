عبر خط بارليف ورفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. حكايات لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

له أسلوب فريد في الكوميديا، جعله واحدا من أشهر صناعها، ومن أبرز فنانيها.

النجم لطفي لبيب، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، يعتبر واحدا من اهم نجوم الكوميديا، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

بداية متأخرة

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرا، فعلى الرغم من تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، إلا أنه شارك في عمل فني لأول مرة عام 1981، وهذا بسبب تجنيده عقب تخرجه، وبعدها سفره خارج مصر.

حرب أكتوبر

كان لطفي لبيب من بين جنود الجيش المصري صناع النصر في حرب 1973، وكان ضمن الجنود الذين عبروا خط بارليف، وقد ألف كتابا يروي فيه تفاصيل يوم النصر بعنوان "الكتيبة 26".

تأسيس مسرح دبي

رشحه الفنان سعد أردش للسفر للإمارات العربية المتحدة، لتأسيس مسرح دبي القومي، وبالفعل سافر وأقام هناك لعدة سنوات.

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أدوار هامة

للفنان الكبير عددا من الأدوار الهامة أبرزها "ليلة سقوط بغداد"، "اللمبي"، "عسل أسود"، "طباخ الرئيس"، "كدة رضا"، "الكلام في الممنوع"، "عصافير النيل"، "مولانا"، وغيرها من الأعمال.

تكريم السفارة الإسرائيلية

بعد نجاح دور السفير الإسرائيلي "كوهين" الذي قدمه ضمن أحداث فيلم "السفارة في العمارة"، قررت السفارة الإسرائيلية تكريمه، إلا أنه رفض الأمر رفضا قاطعا، وأوضح في برنامج "آخر النهار" أنه كان متخوفا من تجسيد هذه الشخصية.

أزمة صحية

أصيب بأزمة صحية تكررت أكثر من مرة، فقد أصيب عام 2017 بجلطة في المخ، كما أعلن عن إصابته بجلطة منذ عدة أشهر، ما أثرت على حركته، ورفض أن يقوم المخرجين بتفصيل أدوار له.

سماع القرآن

على الرغم من كونه مسيحيا، إلا أنه قال في أحد البرامج أنه يحب كثيرا سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.