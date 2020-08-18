إيرادات الاثنين.. "Ava" في الصدارة و"The Invisible Man" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 17 أغسطس، فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 25 ألفًا و28 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و794 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 20 ألفا و435 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 20 ألفا و394 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Becoming" بطولة Toby Kebbell، والذي حقق 13 ألفًا و574 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 10 آلاف و304 جنيهات، فاز بالمركز السابع فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 9 آلاف و892 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "My Spy" محققًا 8 آلاف و627 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "fantasy island" والذي حقق 5 آلاف و13 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 4 آلاف و830 جنيها.