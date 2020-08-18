صور| محمد رمضان مع مصطفى فهمي في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر في الصور الفنان مصطفى فهمي مع الفنان محمد رمضان، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي. كما حرصت فاتن موسى أن تلتقط صورة تذكارية مع محمد رمضان، علقت :"مافيا، نمبر وان". وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

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