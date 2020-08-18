وفاة خالة طلال ديركي بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المخرج السوري طلال ديركي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة خالته بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب: "خالتي وأمي الثانية عدلا ديركي في ذمة الله بعد صراع مع كورونا وبعد أن توفى قبلها بثمانية أيام رفيق دربها توفيق رضائي".

وتابع: "عدلا الحنونة الجميلة العصامية وملاك العائلة الحارس في ذمة الله، العزاء لآل ديركي ورضائي لأولادها وأحفادها، الرحمة لروحها والبقاء لذكرها الطيب في قلوب محبيها".

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طلال ديركي مخرج ومنتج ومؤلف سوري، درس الإخراج السينمائي في اليونان، قبل أن يقوم بمهام المخرج المساعد في عدد من الأفلام خلال الفترة من 2009 إلى 2012، كما تعاون كمصور بشكل مستقل مع (سي إن إن) ورويترز.

كذلك قام بإخراج عدد من الأفلام الفائزة بالجوائز، منها الوثائقي الطويل "العودة إلى حمص" الذي فاز بـجائزة لجنة التحكيم الكبرى في قسم السينما العالمية بـمهرجان صندانس السينمائي، وفي 2019 ترشح فيلمه عن الآباء والأبناء لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، كما فاز بجائزتي أفضل فيلم عربي والنجمة الفضية للفيلم الوثائقي في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية