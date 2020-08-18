"تعرضت للنصب على يد منتج".. معلومات عن راندا البحيري في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة راندا البحيري اليوم، بعيد ميلادها، فهي من مواليد ١٨ أغسطس عام ١٩٨٣.

كانت بدايتها من خلال المشاركة في الإعلانات والفيديو كليب، لتدخل عالم الدراما التلفزيونية عام 2000 من خلال مسلسل "أولاد حتتنا".

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "أوقات فراغ" عام 2006.

راندا البحيري شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها " الأخ الكبير"، "الأب الروحي"، "الدولي"، " رسايل"،" سرايا حمدين"،"سلسال الدم"، وفي الإذاعة "الحلوة والكداب"، "من قتل تامر وزه"،

شاركت راندا في أفلام سينمائية منها "كازانوفا"، "الخروج عن النص"، "فوبيا"، "الدنيا مقلوبة"، "بنت من دار السلام"، "واحد صعيدي"، "البرنسيسة".

الفنانة راندا البحيري شاركت في مسرحيات " في إيه يا مصر"، "شاطئ المرح".

روت الفنانة راندا البحيري، قصة تعرضها للنصب على يد منتج لبناني، بعدما رفض أن يعطيها باقي مستحقاتها مقابل دورها في مسلسل إذعى أنه من إنتاجه

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وكتب "البحيري"، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"،: "منتج لبنانى كلمني وطلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه و إخراجه، فضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل وإنه باع بيته وعربيته، علشان ينتج المسلسل".

وتابعت: "كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله، وانا صدقته ووافقت وقولتله مش مشكلة، وروحت لبنان صورت، المهم عرفت وانا هناك بالصدفه انه أصلا مش منتج المسلسل، وان المسلسل له منتج أساسي وان هو بينفذ بس الإنتاج، واللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهه الإنتاج علي رقم كبير علشان دي ممثلة جايه من مصر ولازم تأخذ حقها وأجرها".

واستكملت:" وطبعا ده محصلش"، وأضافت "روحت وصورت و الأستاذ اداني جزء من أجري بالعافية ومكنش أصلا عايز يديهوملي خالص، وخلصت كل المشاهد اللي طلبها مني، وقالي السفريه اللي جايه هديكي الفلوس أو هحولهالك علي مصر، وأول ما عمل مونتاج الحلقات وضمن أنه خلاص مش محتاجني وقفل مسلسله، عملي بلوك ومش عايز يديني أجري ولا حتى احترمني ولا احترم بلدي ولا رد علي".

وقالت الفنانة راندا البحيري خلال لقائها في برنامج "أوضة وصالة"، المعروض على شاشة المحور، عن طبيعة أدورها التي جسدتها عن "العنوسة"، :"أنا شايفة إن أي بنت اللي عندها مشاكل، لو متجوزتش، بتتجوز عشان خايفة من العنوسة، وحصل دا في فيلم "بنت من دار السلام"، كانت بنت صغيرة وكانت خايفة من العنوسة، أتجوزت عشان خايفة من العنوسة راجل أكبر منها بـ40 سنة، وعانت معاه معاناة كبيرة، لفرق الثقافة بينهما.

وأضافت :"أما فيلم أوقات فراغ، البنت اللي لعبت دورها "منة" هي حبت حازم البطل وارتبطت بيه، وبعد كدا أتجوزت بعديه على طول، عشان عايزة تتجوز بسرعة وخلاص".

كانت أحدث أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٠، ومسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب.