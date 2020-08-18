بالصور.. البروفة النهائية لمسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور من البروفة النهائية لمسلسل "لؤلؤ".

وظهر فريق العمل في الصور، وهم أحمد زاهر، سلوى عثمان، مي عمر، ملك زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، كما ظهر في الصور المخرج محمد سامي.

وعلق "زاهر": "صور من البروفة النهائية لمسلسل لؤلؤ، يارب بالتوفيق والنجاح من عندك يارب".

المسلسل بطولة أحمد زاهر، مي عمر، محمد علاء، إدوارد، سلوى عثمان، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، سيناريو وحوار محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي.