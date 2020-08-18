محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تبرعت المذيعة مي حلمي بفساتين زفافها، ونشرت صورة من حفل زفافها مع المطرب محمد رشاد. وتفاعلت الفنانة بدرية طلبة مع الصورة التي نشرتها "مي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "وأنا معزومة من فضلك". وتابعت: "يا روحي ربنا يسعد قلبك ويفرحك، بجد بقى إوعي تنسيني نروح سوا بجد، هيكون يوم جميل بإذن الله". يذكر أن مي حلمي انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، فيما قالت مي إنه لم يتم إخطارها رسميا. وربط البعض تبرع مي قبل أيام بفساتين الزفاف وطلاقها، لكنها نفت الأمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان طلاقها.. مي حلمي تتبرع بفساتين زفافها وبدرية طلبة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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