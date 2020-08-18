زينة تنشر جلسة تصوير وتوجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي؛
أعادت الفنانة زينة، نشر جلسة تصوير قديمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت زينة في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: "اللي ربنا يرضى عنه هو اللي يرضى بعيشته وحاله مش اللي يبص لحياة غيره ويمكن تكون حياته أحسن من اللي باصص له في عيشته".
وتابعت: "يارب كل الناس يكون عندها رضا، ولا إنتم مش معايا".
وكانت الفنانة زينة قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "جمع سالم"، وشاركها البطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، محمد شاهين، ملك قورة.
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