تفاصيل وموعد عرض حفل علي الحجار بالإسكندرية

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، والتى من المقرر انطلاقها يوم 27 من شهر أغسطس الجارى في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يقدم "الحجار" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها : "قالوا زمان، بحلم وأفتح عينيا، على قد
يذكر أن آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه عام 2019، وضم 12 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.
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