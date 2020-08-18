فيديو.. "انا استعجلت" لـ جنات تقترب من النصف مليون مشاهدة

اقتربت الفنانة جنات، بأغنية "انا استعجلت" من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:علي فتحي، ألحان:عماد تاج، توزيع:جيزو، ويقول مطلعها" أنا استعجلت في حب بيجي بعد عشرة ومعرفة وبعد اهتمام وحب تاني

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ساعات بيجي بنظرة وبداية كلام دا الحب لو من غير سبب بتبقى أخرته تعب وتكون نهايته اوام اوام اه أنا استعجلت اه وأنا اللي زعلت اه ياريتني صبرت اه ماللي جراللي".

وتعتبر "انا استعجلت" هي الأعلى مشاهدة بين أغاني ألبوم جنات الجديد "انا في انتظارك"، الذي طرحته منذ يومين، لتلحق بالموسم الصيفي للأغاني لهذا العام، ضم 11 أغنية أبرزهم"فهمت قصدك، أحلى من الأحلام، أوعى، رايقة، دموع وبكيت، الظالم"، ويمثل عودة غنائية لجنات في عالم الألبومات بعد غياب 4 سنوات، بعد طرحها لآخر ألبوماتها "بنفس الكلام" عام 2016.