أعمال الوداع السينمائية والدرامية للفنان إبراهيم نصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكوميدي الراحل إبراهيم نصر، الذي ولد عام 1946 في حي شبرا بالقاهرة، الذي أثرى المكتبة الفنية المصرية بعدد ضخم من الأعمال الفنية في المسرح والتليفزيون والسينما.

تميز نصر بالعمل إلى آخر نفس له، لم يمنعه كبر السن من الاستمرار في تقديم أعماله على قدر المستطاع وبقل طاقته، حيث رأينا دوره المختلف في مسلسل "فوق السحاب" مع الفنان هاني سلامة، والذي تم

عرضه في رمضان 2018، وقام فيه بدور "الضب" الذي تحدث عنه في إحدى لقاءاته التلفزيونية بعد عرض المسلسل.

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وكان للموت موعد سابق مع نصر، قبل أن يشعد آخر أدواره السينمائية من خلال فيلم "صاحب المقام" الذي عرض مؤخراً عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وحصل على ردود فعل إيجابية من متابعيه، واستحسان جماهيري عن

قصته وكيفية تناولها، وأداء فريق عمله.

الفيلم من بطولة "يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني"، ومن تأليف:إبراهيم عيسىـ إخراج:محمد العدل.

رحل نصر عن دنيانا في 21 مايو الماضي عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، وشكل رحيله المفاجىء صدمة للوسط الفني وأهله وأصدقائه، وترك وراءه إرث فني كبير في الجمع بين الأاداء الكوميدي والتراجيدي، حيث انطلق في قلوب جماهيره من خلال سلسلة برامج المقالب الشهيرة "زكية زكريا"، بجانب عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة أشهرهم "شمس الزناتي، مستر كاراتيه، جحيم إمرأة، إكس لارج"