الخميس.. عرض علاء الدين على مسرح كايرو شو

يستعد النجم أحمد عز لعرض مسرحية "علاء الدين" في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، على خشبة مسرح كايرو شو. المسرحية استعراضية كوميدية، وتعتبر التجربة المسرحية الأولى للنجم "أحمد عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني". عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني". Advertisements ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".

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