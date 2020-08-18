صور.. الاستعدادت النهائية لأبطال المسلسل الجديد "لؤلؤ"

نشر الفنان أحمد زاهر ، مجموعة من الصور ، برفقة أبطال مسلسله الجديد "لؤلؤ"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق زاهر عالى الصور قائلاً:"صور من البروفا النهائيه لمسلسل لؤلؤ يارب التوفيق و النجاح منعندك يارب".
وكتب عن تفاصيل المسلسل قائلاً:" مسلسل "لؤلؤ" من بطولة "مي عمر، نيرمين الفقي، ادوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان، ملك احمد زاهر، و كوكبة من النجوم وقصه مي عمر سيناريو حوار محمد مهران اخراج محمدعبدالسلام".
يذكر أن "زاهر" يستعد لعرض أحدث أفلامه السينمائية "زنزانة 7" بمشاركة الفنان نضال الشافعي، ومجموعة من نجوم السينما، أبرزهم"عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، مصطفى هريدي،ومن تأليف: حسام موسى، وإخراج: إبرام نشأت
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