أحمد نافع يكشف الصعوبات التي واجهته في ألبوم "1000 حياة"

قال المطرب أحمد نافع: "إنه سعيد بردود فعل الجمهور التي جاءت إليه عن ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "1000 حياة"، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا".
وأكد "نافع" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه واجه بعض الصعوبات في التحضير للألبوم بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن كان هناكالكثير من التأجيلات للكثير من الأعمال نظرًا للحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابع المطرب أحمد نافع حديثه قائلًا : "حرصت على طرح الألبوم خلال هذا التوقيت لتغيير الطاقة السلبية التي تحيط المواطنين".
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