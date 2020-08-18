الجمهور يبحث عن الحلقة السادسة من أنت اطرق بابي قبل موعد عرضها بيوم

تمكن المسلسل التركي أنت اطرق بابي من حصد نسب مشاهدة عالية بمختلف البلدان العربية بعد نجاح الحلقات الأولى له، ومع اقتراب موعد عرض الحلقة السادسة له والمقرر عرضها مساء غد، زادت معدلات البحث عليه مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وأثار في الأيام الماضية خبر تأجيل عرض المسلسل قلق المتابعين له من مختلف انحاء العالم من عشاق ومحبي المسلسلات التركية، لتخرج الشركة المنتجة وتنفي تلك الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع وبمختلف منصات السوشيال ميديا، وتؤكد أن المسلسل سيتم عرضه في موعده بشكل طبيعي.

موعد عرض أنت أطرق بابي الحلقة 6

ينتظر الجمهور عرض الحلقات الجديدة من المسلسل مساء يوم الاربعاء من كل أسبوع، على قناة "فوكس تي في" التركية، والتي يمكنك استقبالها على تردد 11296، قمر نايل سات و معدل الترميز: 27500، ومعدل التصحيح: 6/5.

كما تعرض بعض المواقع الالكترونية حلقات المسلسل بشكل مترجم للجمهور العربي وعلى رأسها موقع قصة عشق الذي يتصدر محركات البحث من وقت لأخر لطرحه عدد كبير من المسلسلات التركية المحببة للجمهور العربي مترجمة لهم.

أبطال انت اطرق بابي

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يلعب أدوار البطولة في المسلسل عدد كبير من فناني تركيا وعلى رأسهم كلا من هاندا أرتشيل "

Hande Erçel" تجسد دور آدا، وكرم بورسين " Kerem Bürsin" يجسد دور سيركان، وإسماعيل شاشماز" İsmail Ege Şaşmaz" يجسد دور كان، وغيرهم من نجوم تركيا.

نبذة عن احداث أنت اطرق بابي

تدور احداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، وكانت الحلقة الخامسة من المسلسل شهدت نجاح كبير حيث سافر الثنائي "إيدا" و"سيركان" لرحلة عمل لأنطاكيا لتوقيع عقود عمل هامة، وظهر "كارداغ" المنافس لسيركان وهو يحاول إفشال صفقته وخلق أزمات جديدة، فيما تعرف إيدا ذلك وتسعى لحل تلك المشكلة، ووقوفها مع سيركان وخوفها عليه وما يقابلهما من صعوبات، يجعلهم يكتشفا عمق علاقتهم وما يحمله كلا منهما للأخر من مشاعر.

ويذكر أن أول حلقة من المسلسل تم عرضها بشهر يوليو لهذا العام، وحصدت نسبة مشاهدات عالية لتضع المسلسل من ضمن ابرز المسلسلات لـصيف 2020.