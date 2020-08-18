أحمد نافع كشف لـ الوفد عن أغنية الفيديو كليب من ألبوم "1000 حياة"

كشف المطرب الشاب أحمد نافع عن الأغنية التي تم اختيارها لتصوير الفيديو كليب من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "1000 حياة". أكد "نافع" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" Advertisements أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير أغنية "الحب أهو" فيديو كليب، وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور. أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير أغنية "الحب أهو" فيديو كليب، وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور. وعن الصعوبات التي واجهته في الإنتاج قال: "إطلاقًا، لا يوجد صعوبات لأن الغناء هو حلم الطفولة، وحرصت على تقديمه بالشكل الذي يليق بالجمهور، كما أنه لم يؤثر على عملي الخاص، إضافة إلى ذلك هناك تعاون يجمعني وشركة تسويق كبيرة".

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