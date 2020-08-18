تأجيل افتتاح الدوري الفرنسي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

تسبب اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبين في الأندية الفرنسية لتأجيل افتتاح الموسم الجديد إلى منتصف شهر سبتمبر القادم .

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تأجيل المباراة الافتتاحية بين أولمبيك مرسيليا وسانت إيتيين من يوم الجمعة وحتى 16 أو 17 سبتمبر، بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مرسيليا وجود 3 حالات إيجابية جديدة بـ”كوفيد 19″ بين صفوفه، ليصل العدد الإجمالي إلى 4 قبل 3 أيام من انطلاق المسابقة.

ومن بين بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كانت فرنسا الوحيدة التي تقرر إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب الجائحة، وتوج باريس سان جرمان بطلا.

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ووصل سان جرمان وأولمبيك ليون إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، في أول مرة يصل فيها فريقان من فرنسا إلى هذا الدور، علما أن أولمبيك مرسيليا هو النادي الفرنسي الوحيد الذي توج بهذا اللقب.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء الدوري الكروي للعام الجاري .

وكانت بطولة الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف آذار / مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وكان فريق باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 68 نقطة، ويبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه مرسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 56.

وسجلت فرنسا أكثر من 219 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 30429 حالة وفاة.