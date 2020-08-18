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آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2020 4:02 مساءً
الرئيس البرتغالي
أنقذ الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، امرأتين واجهتا مصاعب في البحر عندما انقلب قارب الكياك الّذي كانتا بداخله.
ولم يقف التقدّم في السّنّ ولا المنصب الرّسمي أمام الرّئيس السّبعيني الّذي سبح باتجاه الإمرأتين اللتين كانتا تصارعان الأمواج في البحر في منطقة الغارفي حيث كان يقضي إجازته بهدف تشجيع السياحة هناك بعد انتشار فيروس كورونا.
وقد وثّق شريط فيديو اللحظة التي سبح فيها الرئيس في البحر من أجل مساعدة الإمرأتين، وبمساعدة رجل على دراجة مائية، تمكن من إعادتهما إلى الشاطئ.
وقال الرئيس لوسائل إعلام محلية: “نظراً لوجود تيار مائي غربي كبير جداً، فقد انجرفتا وانقلب القارب وابتلعتا كمية كبيرة من الماء ولم يكن بوسعهما حتى قلب القارب، ولا الصعود إليه أو السباحة، بسبب قوة التيار.”
والجدير بالذّكر أنّ الرئيس البرتغالي معروفٌ بأنه غير رسمي عند التعامل مع الجمهور، وكثيراً ما يُرى ليس في الشواطئ فحسب ولكن أيضًا في الأماكن العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
والرئيس البرتغالي من مواليد 1948، كان بروفيسور، وصحفي، ولد في لشبونة وعمل في إدارة جامعة لشبونة وهي الجامعة الذي تلقى تعلميه فيها.
الرئيس البرتغالي بعد إنقاذه الشابتين
الرئيس يحاول انقاذ الشابتين
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقلاب قاربهما..رئيس البرتغال يُنقذ شابتين من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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