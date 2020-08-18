الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - يسعى الهلال لمواصلة تميزه خارج أرضه والاقتراب أكثر من اللقب، عندما يحل ضيفاً على الأهلي، الخميس، في قمة المرحلة 26 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتاج الهلال إلى 6 نقاط في مبارياته الخمس المتبقية لحسم اللقب، كونه يتصدر برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر بطل الموسم الماضي، وهو يملك فرصة التتويج باللقب الخميس في حال فوزه على مضيفه وخسارة النصر أمام مضيفه التعاون في اليوم ذاته.

ونجح الهلال في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خارج ملعبه في 13 مباراة، إذ تمكن من الفوز في 9 وتعادل 4 مرات.

وقال مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو: “الانتصارات هي ما نبحث عنه، فمحبي النادي وجماهيره تتطلع دائماً لتحقيق البطولات لذلك علينا المحافظة على الانتصارات، أما ما يخص اللاعبين وعملية التدوير التي نقوم بها، فالكل مطالبون بمهام ومسؤوليات وعليهم القيام بها”.

ويستعيد الهلال خدمات لاعبه محمد البريك بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد العدالة (4-0) بداعي الإصابة، فيما سيخضع نواف العابد لفحوص طبية إضافية لتحديد مدى إمكان مشاركته في اللقاء من عدمه، إذ يعاني من كدمة في مفصل القدم.

وسيغيب الثنائي سلمان الفرج، والبرازيلي كارلوس إدواردو عن الكلاسيكو بداعي الإصابة.

في المقابل، يتطلع الأهلي لاستعادة توازنه بعد الخسارة التي مني بها في المرحلة الماضية امام الفيصلي 0-2.

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ويعاني الأهلي الثالث (43 نقطة) من عدة غيابات في صفوفه أبرزها الجزائري يوسف بلايلي ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر والبرازيلي جوزيف دي سوزا ونوح الموسى وحسين المقهوي، فيما يحوم الشك حول مشاركة الألماني ماركو مارين وسعيد المولّد وحارس المرمى محمد العويس والمهاجم السوري عمر السومة بعد تغيبهما عن الفريق في اليومين الماضيين.

ويتمسك النصر بأمل الاحتفاظ باللقب من بوابة التعاون العاشر الساعي بدوره للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر والاستعداد لمنافسات دوري أبطال آسيا التي ستستأنف بعد قرابة الشهر.

وتفتتح المرحلة الأربعاء بـ4 لقاءات، أبرزها بين الفتح والاتفاق، حيث يسعى الأول لتفادي شبح الهبوط، في حين يطمح الفيصلي لانتزاع المركز الثالث موقتاً عندما يستضيف الاتحاد.

ويبحث الرائد وضيفه الشباب عن النقاط الثلاث لتحسين مركزيهما على لائحة الترتيب.

ويسعى أبها إلى العودة لسكة الانتصارات وتأمين موقعه في وسط الترتيب، عندما يستقبل الحزم.

ويلعب الخميس أيضاً العدالة مع الوحدة، والفيحاء مع ضمك.