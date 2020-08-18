شاهد.. يوتيوبر بريطاني شهير يعلن اعتناقه الإسلام وينطق الشهادتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري فيديو يوثق اعتناقه للديانة الإسلامية، عبر قناته الرسمية ليوثق نطقه الشهادتين من مسجد في تركيا.

ويعمل جاي بالفري، في مجال تصوير الأزياء منذ عام 2014 وفي الفترة الأخيرة ذاع صيته بعد تأسيس قناة رسمية له على اليوتيوب يتابعه فيها 263 ألف متابع، كان من خلالها يستعرض موهبته في التصوير في مختلف أنحاء العالم، فهو يحب السفر واكتشاف الثقافات والمجتمعات المختلفة.

وظهر بالفري في الفيديو وهو جالس في مسجد السليمانية بتركيا مع شخص يلقنه الشهادتين، وحظي الفيديو بعدد هائل من المشاهدات وتصدر اسم جاي بالفري مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد بالفري أنه لم يكن يريد إخبار متابعيه عن هذا الأمر بشكل علني ولكنه قرر فعل ذلك لأن العديد من الأشخاص وجدوا السلام في رحلته للبحث عن الإسلام.

وكتب بالفري تعليقا على فيديو تلقينه الشهادتين، واعلان اعتناقه للديانة الإسلامية أنه خاض العديد من الأمور في تجربته الروحية لبضع سنوات والتي يحتفظ بنسبة 99% من تفاصيلها وأحداثها لنفسه وما ساعده على استكمال رحلته الروحانية هو السفر ومقابلة أشخاص جدد حول العالم.

وصرح بالفري أن العيش في البلاد الإسلامية جعله يدرك أكثر عن الدين الإسلامي المُساء فهمه، فالإسلام في حقيقته دين السلام والتعاون والمحبة.