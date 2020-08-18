تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي المزيد

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شمل تغيير وزير الخارجية يوسف بن علوي، من المنصب الذي يتولاه منذ 23 عاما، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بدلا منه.

وشغل بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عددًا من المناصب في وزارة الخارجية أبرزها مينها العام وكيل وزارة الخارجية.



وتسلم وسام “جوقة الشرف الوطني” من قبل الرئيس الفرنسي ‎إيمانويل ماكرون في 2019، تقديرا لجهوده وإسهاماته في تعزيز العلاقات العمانية الفرنسية، كما تسلم كذلك وسام نجمة إيطاليا في 2015.

ترأس وفد بلده بالاجتماع الذي عقدته اللجنة العمانية الألمانية المشتركة بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين.



ومثل الجانب الألماني وكيل وزارة الخارجية الألمانية ماركوس إددر. وجرى خلال الاجتماع، التوقيع على البيان المشترك للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

ومن أبرز تصريحاته قوله إن "الدبلوماسية العمانية تهتدي بعدد من المبادئ الأساسية المستمدة من هذه التجربة التاريخية، فالسلطنة تسعى دائما إلى حل النزاعات بالسبل السلمية، وإلى المحافظة على سياسة حسن الجوار والقنوات المفتوحة لتحقيق التفاهم والحلول المفيدة للجميع، ففضلت السلطنة على الدوام انتهاج أسلوب الحوار وتحقيق التفاهم وبناء العلاقات المتبادلة انطلاقًا من القناعة بأن هذا الأسلوب هو أقوى أساس للسلام والأمن والاستقرار".

كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به السلطنة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية معتبرًا أن التعاطي مع مختلف القضايا يجسد المنهجية العمانية الراسخة التي تقوم على أسس من المساواة والشفافية في التعامل مع كل الدول والقضايا الإقليمية.

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واعتبر أن العلاقات الدولية والمصالح المشتركة تحتم على السلطنة الوقوف موقفا إيجابيا يساعد دول العالم والمنظمات الدولية على حفظ السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول مقاطعة الرباعي العربي لقطر جراء دعمها للإرهاب، قال البوسعيدي إن هناك جهودًا قائمة لحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف إلى جانب جهود دولة الكويت الشقيقة في هذا الجانب .

وأضاف: "السلطنة على يقين بأن هذه الجهود ستصل إلى حلول تعمل على حل الخلاف"، مؤكدا أن مسقط تقف دومًا إلى جانب الحوار والعمل على مصلحة المنطقة والمحافظة على البيت الخليجي معربًا عن أمله في أن تكلل كافة هذه الجهود بالنجاح .

وفيما يتعلق بالوضع القائم في اليمن، أكد على موقف بلاده الثابت والواضح الذي يقوم على دعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن، مناشدًا أطراف الصراع بالتحاور ووقف الحرب والعمل على إيجاد هدنة لاستعادة القدر المناسب من الثقة والمساهمة في وجود عملية سياسية ودعم الجهود الدولية في هذا الجانب.

وأشار إلى أن جهود السلطنة حيال اليمن الشقيق تتمثل في تقديم المساعدات من باب الواجب الإنساني "فالجمهورية اليمنية دولة جارة وتربطنا معها علاقات أخوية ودولية ومصالح مشتركة" .

ويأتي مرسوم تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ضمن ٢٨ مرسوما سلطانيا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.

وتعد تلك المراسيم، بمثابة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون ثاني الماضي.